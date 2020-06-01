Украинская сторона в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе должна до 19 июня представить свою официальную позицию о статусе минских соглашений в связи с тем, что на последнем заседании представитель Киева заявил о необязательности их выполнения. Об этом говорится в итоговом протоколе заседания контактной группы, проходившего 10 и 15 июня, текст которого опубликовал в среду в своем Telegram-канале МИД Донецкой народной республики (ДНР).
"Украине до 19 июня 2020 года дополнительно проработать официальную позицию относительно статуса комплекса мер и представить официальные предложения уполномоченного должностного лица о пределах и возможностях применения Украиной комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - сказано в документе.
В протоколе также зафиксированы "принципиальные позиции Украины", озвученные заместителем главы делегации Украины на минских переговорах Александром Мережко. Так, по мнению украинской стороны, комплекс мер "одобрен, а не утвержден Советом безопасности ООН", и поэтому "не может служить документом, содержащим юридически значимые обязательства для Украины, и рассматривается Украиной как документ рекомендательного характера". В связи с этим, считают в Киеве, положения минских соглашений, которые подразумевают согласование с представителями республик Донбасса политических и правовых аспектов урегулирования конфликта, "не налагают на Украину никаких обязательств".
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова призвала обратить особое внимание на отраженные в протоколе "позиции украинских представителей в отношении одобренного Совбезом ООН комплекса мер, упорное нежелание вести предметный диалог по наиболее острым вопросам, включая согласование гуманитарных коридоров на КПВВ (контрольных пунктах въезда-выезда - прим. ТАСС), халатное отношение не только к ранее зафиксированным обязательствам по итогам предыдущих встреч, но и к своим же обещаниям".
Позиции украинской делегации В протоколе заседания контактной группы зафиксирован отказ Украины от согласования дополнительных мер контроля за бессрочным перемирием, а также от утверждения четырех дополнительных участков разведения сил и средств, ранее предложенных представителями ДНР и ЛНР и не вызвавших возражений у участников переговоров. Кроме того, задокументирован отказ от внесения в Конституцию Украины положений об особом статусе отдельных районов Донбасса. Отмечается, что Киев не подготовил проект закона, который бы предусматривал имплементацию "формулы Штайнмайера". В документе отражен также отказ украинской делегации от разработки согласованного проекта дорожной карты по восстановлению социально-экономических связей Украины и республик Донбасса.
Ранее полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов сообщил, что представители Украины в понедельник, 15 июня, впервые за всю историю контактной группы открыто заявили в ходе переговоров, что лежащие в основе мирного урегулирования минские соглашения не являются обязательными к исполнению. Он назвал эти слова попыткой разрушить переговорный процесс и отметил, что подобная позиция Киева - это прямой путь к замораживанию конфликта. tass.ru