Встреча Вадима Красносельского со Спецпредставителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом прошла в рабочем кабинете Президента ПМР. Это третий визит европейского дипломата в Приднестровье и его вторая встреча с руководителем страны. Посла сопровождал глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх. Приднестровскую сторону представили также Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и советник Президента ПМР по внешней политике, Посол по особым поручениям в ранге замминистра Руслан Слободенюк.
Основная часть диалога была посвящена переговорному процессу между Приднестровьем и Республикой Молдова. Собеседники отметили, что пандемия и связанные с ней ограничения негативно сказались на динамике и эффективности переговоров. При этом Вадим Красносельский подчеркнул, что жизнедеятельность общества не должна замереть из-за распространения вируса: необходимо учиться жить и взаимодействовать в новых реалиях. Должен быть продолжен, возможно, в обновленной форме, молдо-приднестровский диалог, а также работа формата «5+2», считает Президент ПМР. Вадим Красносельский напомнил о наличии нерешенных вопросов и нереализованных договоренностей, количество которых растет, выразив готовность детально обсудить с европейскими дипломатами каждый пункт актуальной повестки, пишет пресс-служба Президента.
Специальный представитель Действующего Председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг разделил такой подход, отметив, что заинтересован в подвижках переговорного процесса. По его словам, движение вперед должно реализовываться в любых, даже крайне сложных обстоятельствах. Свою роль он обозначил как посильное содействие сторонам. Представитель ОБСЕ заметил, что воспользовался первой же возможностью прибыть в республику: вчера было возобновлено прямое авиасообщение между Веной и Кишиневом; уже сегодня Томас Майер-Хартинг находится с рабочим визитом в Тирасполе.
Собеседники обсудили широкий спектр тем, имеющих отношение к работе формата «Постоянного совещания…». В ходе дискуссии отмечалось, что на уровне руководства двух республик установлен рабочий контакт, который позволяет оперативно решать вопросы и проблемы, требующие безотлагательного президентского вмешательства. Говорили о деятельности экспертных (рабочих) групп, которым отводится важная роль в переговорном процессе.
По итогам встречи ее участники выразили удовлетворение состоявшимся разговором. Собеседники назвали его продуктивным, условившись продолжить взаимодействие.