В Правительстве обсудили новые санитарные правила работы образовательных учреждений в условиях пандемии. Как напоминает правительственная пресс-служба, ранее премьер-министр Александр Мартынов поручил подготовить их рабочей группе в составе представителей санэпидемстанции, Минпроса, Минсоцзащиты и Минздрава. Глава последнего Кристина Албул доложила о промежуточных результатах. Объекты, подпадающие под требования, – школы, детсады, коррекционные учреждения.
Перечень правил можно разделить на несколько блоков. Это генеральная уборка перед открытием учреждения, антисептики для обработки рук на входе, измерение температуры всех, кто приходит на учёбу или работу. Ещё один значимый аспект – разное время начала занятий для школьников (младшие, средние и старшие классы). Это поможет уменьшить число одновременно прибывающих в школу детей. Подобный же график предстоит сформировать для дошколят и тех, кто посещает специальные учебные заведения, пишет novostipmr.com.
Отдельные позиции прописывают, как надлежит обеспечивать питание ребят, мыть посуду, стирать постельное бельё, проводить влажную уборку, дезинфицировать поверхности. Исключается организация массовых мероприятий, кружков по интересам. При благоприятных погодных условиях рекомендуется вести занятия по физкультуре на улице (без командных игр). Нахождение родителей в здании только в масках.
Инфраструктуру приведут в порядок
Санитарный регламент прописывает и наличие функциональных инфраструктурных элементов. Это подвод горячей воды в санузлы и медкабинеты, обустройство временных изоляторов для ребят или сотрудников, у которых обнаружили признаки респираторных заболеваний, и качественные окна, без чего невозможно представить нормальное проветривание помещений.
«Есть такие школы, детсады, другие учреждения, где окна не открываются вообще либо открываются очень плохо. И некоторые классные руководители боятся к ним даже подходить и трогать руками: если оно откроется, то высока вероятность того, что оно вывалится или больше не закроется никогда. В таких условиях значительная часть наших санитарных норм может быть применена впустую. Если не будет возможности элементарно проветрить помещения, то не помогут никакие бактерицидные лампы, рециркуляторы и всё остальное. Очень быстро концентрация вируса в классе достигнет критического уровня и многие заболеют», – прокомментировал глава Правительства.
По поручению Александра Мартынова вопрос изучили специалисты, которые обследовали оконные блоки школ, детсадов, лечебных заведений. Всего в замене нуждаются чуть более 13 000 конструкций. Из них до 1 сентября предстоит обновить более 2 000 единиц (это самые изношенные). Сумма затрат – около 8 миллионов рублей.
Александр Мартынов подчеркнул: окна, которые монтажники не успеют привести в порядок в этом году, войдут в программу Фонда капвложений-2021.
Санитарные требования должны быть исполнимы в реальности
Кроме того, собеседники затронули тему нехватки медиков в некоторых организациях системы просвещения. Премьер поставил задачу Минздраву найти решение для заполнения вакантных должностей. По словам Александра Мартынова, сейчас основная задача (с учётом мнения Минпроса, глав госадминистраций и УНО) сделать так, чтобы пункты санитарного регламента совпали с реальными возможностями государства.
«Нам важно прийти к компромиссному варианту, эффективному как с медицинской, санитарной точки зрения, так и с практической стороны», – подчеркнул он.
Ожидается, что финальную редакцию документа Минздрав презентует в июле. novostipmr.com