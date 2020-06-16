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В Григориопольском районе массовый мор пчёл
В селе Карманово Григориопольского района отмечен массовый мор пчёл. Счёт идет на десятки тысяч. Пасечники несут большие убытки.
Пчеловоды села собрали комиссию, обследовали каждую пасеку, отобрали материал для исследования и требуют разбирательства, передает tv.pgtrk.ru
Около ульев одна и та же картина - тысячи погибших пчел. Оставшиеся в живых не могут ориентироваться в пространстве и летать. Самые стойкие выносят погибших из ульев, чтобы спасти молодняк.
По мнению пчеловодов, это похоже на сильное отравление. Говорят, накануне одна из компаний обрабатывала поля, мор пчел связывают с этим. Точную причину установят специалисты.
tv.pgtrk.ru
- Сегодня, 08:03
- DTV
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