Останки доисторических носорогов обнаружили в Каларашском районе. Сначала гончар из села Ходжинешты достал из местного глиняно-песчаного карьера один череп, а через несколько недель — ещё два.
По предварительным оценкам палеонтологов, артефактам более 11 миллионов лет, передает publika.md
"Я заметил косточку, и подумал, что она рыбья. Тут же сарматские глины. Я сделал фото, обозначился череп. Если видите, тут обрыв. Мне удалось достать череп. Покопал рядом и обнаружил остальное", - заявил владелец глиняного карьера Василий Гончар.
Находкой занялся палеонтолог Теодор Обадэ. Сейчас он склеивает фрагменты черепов: "Тут у нас нижняя челюсть, зубы и череп от одного образца. Здесь второй экземпляр. Череп, затылочная часть. А вот третий экземпляр. Находка стольких фрагментов — большая редкость. Это громкое событие для молдавской палеонтологии".
Тем временем гончар из Ходжинешт намерен активнее заняться поисками останков доисторических животных в своём карьере.