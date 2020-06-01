Dnestr.TV

 
0

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

Останки доисторических носорогов обнаружили в Каларашском районе. Сначала гончар из села Ходжинешты достал из местного глиняно-песчаного карьера один череп, а через несколько недель — ещё два.

По предварительным оценкам палеонтологов, артефактам более 11 миллионов лет, передает publika.md

"Я заметил косточку, и подумал, что она рыбья. Тут же сарматские глины. Я сделал фото, обозначился череп. Если видите, тут обрыв. Мне удалось достать череп. Покопал рядом и обнаружил остальное", - заявил владелец глиняного карьера Василий Гончар.

Находкой занялся палеонтолог Теодор Обадэ. Сейчас он склеивает фрагменты черепов: "Тут у нас нижняя челюсть, зубы и череп от одного образца. Здесь второй экземпляр. Череп, затылочная часть. А вот третий экземпляр. Находка стольких фрагментов — большая редкость. Это громкое событие для молдавской палеонтологии".

Тем временем гончар из Ходжинешт намерен активнее заняться поисками останков доисторических животных в своём карьере.

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)

В Каларашском районе обнаружили останки доисторических носорогов (ФОТО)
publika.md
  • Сегодня, 08:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна