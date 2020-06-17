Министерство просвещения разработает документальную базу, регламентирующую дистанционное обучение в образовательных учреждениях. Это нужно, чтобы в дальнейшем система обучения не страдала в ситуациях, когда целые классы уходят на карантин в связи с выявлением в коллективе инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп, ветряная оспа и прочие). По поручению председателя Правительства Александра Мартынова, в ней будет не только определена платформа для онлайн-обучения, но и включены рекомендации по методике преподавания, а также прописаны варианты контрольных срезов знаний.
О промежуточных итогах проведённой работы премьер-министру доложила министр просвещения Алла Николюк. Как сообщает пресс-служба Правительства, в Минпросе работают в двух направлениях. В первую очередь разрабатывается концепция применения информационных технологий в процессе обучения. Она определит теоретические аспекты организации учебного процесса на удалёнке, а также различные подходы преподавания по дисциплинам, передает novostipmr.com.
Вторая рабочая группа изучает техническую сторону вопроса – платформу, на базе которой будет проходить онлайн-обучение. По словам Аллы Николюк, у специалистов уже есть понимание ситуации и конкретные предложения.
Александр Мартынов обратил внимание участников совещания на уже имеющийся опыт и нацелил на создание рабочего механизма, который позволит запускать процесс дистанционного обучения при первой необходимости.
К 15 июля в Правительство должны поступить проекты документов для изучения и утверждения. Однако перед этим премьер рекомендовал согласовать их с УНО и IT-специалистами. Предстоит проанализировать и техническое оснащение учебных заведений.
Мы должны получить не просто проект документа. Нам необходимо получить подробную пошаговую инструкцию по организации онлайн-обучения, конкретный перечень требований, с которым перед началом учебного года должны все быть ознакомлены и готовы к его реализации», – подчеркнул Александр Мартынов. novostipmr.com