Украина в январе-мае снизила экспорт электроэнергии на 5,1% (на 139,3 млн. кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 2,574 млрд. кВт-ч.
Не в последнюю очередь это вызвано и тем, что с апреля Молдова не закупает украинскую электроэнергии. Как следствие, ее поставки в РМ сократились к началу июня до 130,3 млн. кВт-ч или на 58% (на 179,2 млн. кВт-ч), передает point.md ссылаясь на infotag.md
Молдова производит менее четверти потребляемой электроэнергии, а недостающую покупает у находящейся в Приднестровье молдавской ГРЭС, которой владеет российская группа Интер РАО. point.md