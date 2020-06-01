В отрывке из "защитного списка" беглого олигарха в американском суде есть много интересных пунктов
Представляем отрывок из защиты Плахотнюка. Их главный аргумент, почему США не должны лишить Плахотнюка статуса политического беженца и выдворить его из страны, – его борьба с Россией и И. Додоном, пишет kp.md.
Он якобы жертва мести Кремля. Россия его отстранила от власти за антироссийские действия и служение США и Евросоюзу…
1) В. Плахотнюк всегда выступал против взглядов Кремля и придерживался мнения о том, что Молдова должна присоединиться к Западу (ЕС и США).
2) С января 2016 г. все действия ДПМ были посвящены борьбе за то, чтобы отдалить Молдову от влияния России.
3) Одна из целей В. Плахотнюка состояла в том, чтобы прекратить российское влияние на Молдову, которое распространилось на все сферы: экономику, СМИ, банковское дело, страхование, НПО и политические организации.
4) Стараясь минимизировать влияние России в регионе, В. Плахотнюк вместе с коалиционным правительством впервые провёл антикоммунистические и антироссийские реформы, такие как закон о борьбе с российской пропагандой и финансовые реформы на основе директив ЕС, которые вызвали гнев руководства Российской Федерации.
5) Проблемы возникли у В. Плахотнюка из-за его проевропейских реформ и желания улучшить качество жизни и безопасность в его родной стране. Он внедрял программы, целью которых была интеграция Молдовы с Европой и её отдаление от России.
6) В 2009 г. конфликты возникли в результате антироссийской позиции В. Плахотнюка (это, ребята, госпереворот - фактически признание, на 25 лет за решеткой тянет).
7) В. Плахотнюк принял ряд мер, которые встревожили лиц, принимающих решения в Москве. В результате он стал мишенью для российских секретных служб и преступных групп во главе с государственными чиновниками РФ, работающими в странах бывшего СССР.
8) Как только Плахотнюк стал координатором правящей коалиции, власть приняла амбициозную и возможно опасную повестку, у которой была цель освободить страну от российского влияния.
9) В декабре 2016 года лидер Партии социалистов РМ И. Додон избирается президентом Республики Молдова при поддержке пророссийского электората, после чего молдавский парламент принял законы о сокращении президентских полномочий.
10) 8 февраля 2017 г. правящая коалиция, возглавляемая истцом, приняла Декларацию об ограничении всех официальных контактов с Россией.
11) 16 марта 2017 года представители парламентского большинства и председатель парламента РМ отказались от участия в юбилейной церемонии создания СНГ.
12) 31 марта 2017 г. Молдова подписала соглашение с украинской компанией (речь о компании олигарха Ахметова – Прим. БЦ) о закупке электроэнергии, снизив тем самым энергетическую зависимость от России.
13) 10 мая 2017 г. В. Плахотнюк осудил присутствие российских вооружённых сил на территории Республики Молдова и потребовал их вывода.
14) 29 мая 2017 г. из Молдовы были высланы пять российских дипломатов, в связи с «недипломатической деятельностью» и осуществлением действий, связанных с российскими спецслужбами.
15) 21 июля 2017 г. парламентским большинством была принята Декларация о необходимости вывода российских войск с территории РМ и адресована просьба к правительству Молдовы инициировать все действия, необходимые для вовлечения международных организаций в этот процесс.
16) 18 июля 2017 г. был создан совместный молдавско-украинский пограничный контрольно-пропускной пункт на украинской территории («Кучурган»). В результате увеличился на 70% контроль над товарами и гражданами, въезжающими в Приднестровье.
17) 20 июля 2017 года Молдова отказала во въезде на свою территорию делегации во главе с вице-премьером РФ Д. Рогозиным. Они намеревались отпраздновать 25-летие «оккупации российскими военными войсками Приднестровья» (на самом деле речь шла о 25-летии миротворческой миссии. – Прим. БЦ).
18) 2 августа 2017 года было заявлено, что Д. Рогозин сделал оскорбительное и унизительное заявление о молдавском народе. В связи с этим правительство РМ объявило его персоной нон грата.
19) 7 декабря 2017 г. парламент Молдовы принял закон о введении запрета на российскую пропаганду на территории Республики Молдова.
20) 8 декабря 2017 г. истец успешно боролся с давлением со стороны России и помог НАТО открыть представительство в Молдове.
21) 2 марта 2018 года по инициативе молдавского парламента, совместно с парламентами Грузии, Украины и с Атлантическим советом в Кишинёве была организована Международная парламентская конференция по международной безопасности.
22) 27 марта 2018 г. молдавские власти высылают трёх российских дипломатов в знак солидарности с Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии после якобы отравления Россией Сергея и Юлии Скрипаль в Лондоне.
23) 4 июня 2018 года постановлением Конституционного суда Молдовы русский язык был лишён статуса языка межнационального общения.
24) 22 июня 2018 г. в Ген-ассамблее ООН по инициативе молдавских властей прошло голосование по проекту резолюции о выводе российских войск с территории Молдовы.
25) В июне 2019 г. В. Плахотнюк от имени Демпартии Молдовы ответил отказом на предложение представителя В. Путина, вице-премьер-министра России Д. Козака, сформировать коалицию с пророссийской партией. Мол, молдавская пророссийская партия изменит курс Молдовы на пророссийский.
Где укрылся беглый политик
Владимир Плахотнюк покинул Соединенные Штаты и укрылся в одном из латиноамериканских государств, в Эквадоре или Аргентине. Информация со ссылкой на анонимные источники была обнародована в передаче „Secretele Puterii” на JournalTV.
"Источник сказал нам что Плахотнюк больше не в США, он отправился в латиноамериканское государства, в Эквадор или Аргентину", сказал Алекс Козер.
Будучи на телепередаче, фин Плахотнюка Андриан Канду заявил, что у бывшего лидера ДПМ не было причин покидать США, пишет noi.md.
Он заявил, что разговаривал с Плахотнюком десять дней назад.
Отметим, что во вторник, 16 июня, Генеральная прокуратура официально заявила, что запросила экстрадицию Плахотнюка из США.