Несмотря на прекращение действия в Приднестровье режима чрезвычайного положения, карантин в стране продолжается, как и работа Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса. Сегодня состоялось очередное плановое заседание. Его участники констатировали, что в республике при активном тестировании различных слоев населения за три дня выявлен десяток случаев инфицирования коронавирусом. За это же время 33 пациента выписаны из COVID-госпиталей. Доля выздоровевших граждан составляет 80% от числа заболевших. COVID-летальность, по сравнению с другими государствами, в Приднестровье невысока – 3,8% (44 случая, в каждом из которых диагноз «коронавирус» был отягощен иными заболеваниями), сообщает пресс-служба Президента.
Система здравоохранения при эффективной административной поддержке государства успешно справляется с испытанием пандемией. Минимальное количество пациентов позволяет законсервировать деятельность еще двух инфекционных госпиталей – тираспольского и бендерского. После выписки находящихся там на стационарном лечении граждан поступающие вновь инфицированные пациенты будут направляться в центральный Слободзейский COVID-центр. По такому принципу уже организовано слияние госпиталей на севере республики. При этом Президент подчеркнул, что стационары первого и третьего уровней сохраняются повсеместно, а объекты, созданные для лечения непосредственно носителей вируса, не ликвидируются, а консервируются – с сохранением полной готовности к принятию пациентов в случае новой волны заболевания. Показателем станет количество коронавирусных больных: поступление в Слободзейский госпиталь 151-го пациента будет означать, что назрела необходимость вновь расширить сеть инфекционных лечебниц. Прекращает работу психиатрическое COVID-отделение РКБ, необходимость в создании которого была обусловлена массовым инфицированием подопечных Бендерского психоневрологического интерната. На сегодняшний день большинство из них благополучно завершили курс лечения. Говорили на совещании о тираспольской COVID-лаборатории. Ее деятельность приостановлена. Это вынужденная мера, связанная с выходом из строя важной составляющей оборудования – амплификатора. По мнению технических специалистов, ремонту он не подлежит. Поставка комплектующих потребует времени. Минздрав работает в этом направлении. Пока принято решение задействовать аналогичное оборудование, имеющееся в наличии лаборатории при МВД. Обсуждался также вопрос проведения тестирования по запросу граждан. От приднестровцев поступает много обращений, связанных с тем, что некоторые страны требуют для пересечения границы в их направлении наличия справки о лабораторно подтвержденном отсутствии коронавируса. Члены штабы сошлись во мнении, что предоставление на платной основе такой услуги возможно – при сохранении принципа первоочередности тестирования по линии Минздрава. Президент поручил подготовить соответствующую нормативную базу.
Решением Оперштаба возобновляют деятельность детские стационары: с соблюдением всех мер безопасности разрешен как плановый прием, так и госпитализация. От Министерства здравоохранения поступил запрос и на предоставление возможности проводить процедуры на площадках физиотерапевтических центров и водолечебниц. Решение – за санэпидемслужбой. Уже получено разрешение штаба на проведение медицинских осмотров абитуриентов: медицинские справки необходимы для предоставления в учебные заведения. Главный санитарный врач дал также добро на возобновление работы компьютерных центров. Среди требований – масочный режим, дезинфекция рук, системная обработка клавиатур, компьютерных мышей и иного оборудования, а также ограничение времени работы объектов и количества одномоментно находящихся в помещении посетителей. Возвращаются в строй и гостиницы.
Спрашивал Президент о готовности расположенных у водоемов досуговых зон к безопасному времяпрепровождению граждан. Руслан Мова проинформировал, что соответствующая работа проведена не всеми администрациями городов и районов. Главам поручено активизировать деятельность в этом направлении. Во вторник отчеты должны быть предоставлены в Администрацию Президента ПМР.
Темой отдельного разговора стала ситуация в Рыбницком районе. Затяжные ливневые дожди нанесли серьезный ущерб. По словам местного главы Виктора Тягая, пострадали полтора десятка домовладений, затоплено около четырех сотен приусадебных участков, размыты дороги. С последствиями стихии борется 18 единиц техники, но проблема в том, что расчищенные с утра участки дорог в обед снова заливает. Дождевой водой заполнены колодцы. В этой связи организована доставка в ряд населенных пунктов питьевой воды. Президент поручил Правительству держать ситуацию на контроле и оказывать содействие районной администрации. Особое внимание должно быть уделено одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от ливней, подчеркнул Вадим Красносельский. Говорили на заседании штаба о завтрашних мероприятиях, посвященных Дню Бендерской трагедии. Из-за карантина они пройдут без привычной массовости, но с соблюдением всех традиций, устоявшихся за прошедшие с трагической даты годы. Президент подчеркнул, что 19 июня память погибших должны почтить не только в Бендерах, а во всех городах и районах республики. В этот день недопустимо проведение развлекательных мероприятий. Объектам сферы общественного питания рекомендовано минимизировать музыкальное сопровождение деятельности. president.gospmr.org