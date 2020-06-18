Курсы по переподготовке военнослужащих в рамках программы НАТО стартовали в шести городах Украины, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО, передает ria.ru
"В рамках программы НАТО-Украина по переподготовке военнослужащих в шести городах Украины состоялась онлайн-церемония открытия курсов профессионального обучения для 175 военнослужащих по различным направлениям подготовки", - говорится на сайте оборонного ведомства.
Военные будут изучать менеджмент, английский язык, маркетинг, а также коммуникационные технологии. Курсы появились в Хмельницкой области, в Чернигове, Одессе, Мелитополе, Луцке и Харькове.
"В настоящее время около 11 тысяч бывших военнослужащих прошли обучение по программе НАТО по переподготовке. Кроме переобучения на гражданские специальности, цель программы включает оказание помощи в профориентации и поиске работы. За время работы программы НАТО около 80% выпускников курсов успешно трудоустроены по полученным специальностям", - добавили в Минобороны.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.