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Парламент Молдовы одобрил введение за гонки штрафов до 75 000 леев

Парламент Молдовы одобрил введение за гонки штрафов до 75 000 леев

Участие водителя транспортных средств в несанкционированных гонках, соревнованиях или тренингах на дорогах общего пользования будет наказываться.

Парламент РМ рассмотрел и проголосовал на сегодняшнем заседании законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты в этом отношении, сообщает пресс-служба учреждения.

Согласно проекту, Уголовный кодекс Республики Молдова дополнен новой статьей, которая будет касаться проведение незаконных гонок. Таким образом, участие водителя транспортного средства в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренингах на дорогах общего пользования будет наказано штрафом в размере до 32 500 леев или неоплачиваемой работой на благо общества от 180 до 240 часов с лишением или без права на управление транспортным средством на срок до 2 лет.

В то же время организация несанкционированных соревнований, конкурсов или тренингов на дорогах общего пользования будет наказана штрафом в размере от 67 500 до 75 000 леев или неоплачиваемой работой на благо общества от 180 до 240 часов или лишением свободы от 1 до 2 года.

Напомним, в центре Кишинева в ночь с 16 на 17 мая произошло ДТП, в результате которого скончались два человека - водитель и пассажир такси, в которое на большой скорости въехал автомобиль Audi. За его рулем находился 27-летний водитель. Машина, спровоцировавшая ДТП, участвовала в уличных гонках.

Point.md
  • Сегодня, 19:24
  • DTV
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