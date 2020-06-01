Dnestr.TV

 
0

Украина требует членства в ЕС – Зеленский

Украина требует членства в ЕС – Зеленский

Украинское государство способно вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в европейском регионе, отметил президент.

Украина стремится и требует полноправного членства в Евросоюзе. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 18 июня.

По его словам, Восточное партнерство полезно для Украины, когда приближает украинское государство к членству в ЕС, но оно "не должно ограничивать амбиции партнеров".

"Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что с начала целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц, сообщает korrespondent.net.

Президент Украины выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму.

"Уверен, лозунг Stronger Together (вместе сильнее – ред.) сегодня актуален как никогда", – отметил Зеленский.

Президент считает, что стабильная среда безопасности, фундаментом которого является суверенитет и территориальная целостность государств – главная предпосылка для реализации целей инициативы Восточного партнерства: укрепления демократии, реформ, верховенства права, уважения к правам и свободам человека.

"По моему мнению, Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на европейском континенте", – отметил он.

Зеленский напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран ЕС.

"Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", – подчеркнул украинский лидер.

По словам главы украинского государства, возникновения конфликтов на территориях партнеров вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны Евросоюза.

"Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных и безопасности проектах ЕС, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и т.д.", – сказал Зеленский и добавил, что свидетельством этого стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Напомним, в мае Совет Евросоюза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение.
korrespondent.net
  • Сегодня, 19:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна