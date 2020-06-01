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Майский минимум для жизни

Майский минимум для жизни

Министерство по социальной защите и труду подсчитало размер величины прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за прошлый месяц. В мае 2020 года «минимум для жизни» остался на уровне предыдущего месяца почти по всем социально-демографическим группам населения Приднестровья, сообщает newspmr.com.

Майский сводный индекс потребительских цен (инфляция) составил 99,73% по сравнению с предыдущим месяцем и 101,98% с начала года.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за май 2020 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 690 руб. (1 690 руб. – в апреле 2020 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 754 руб. (1 754 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 621 руб. (1 622 руб.),

- для пенсионеров – 1 328 руб. (1 328 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 611 руб. (1 611 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 422 руб. (1 423 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 765 руб. (1 765 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 569 руб. (1 570 руб.)

Как отметили в ведомстве, динамика уровня прожиточного минимума в мае 2020 года отражает дефляционные процессы в республике по сравнению с предыдущим месяцем – небольшое снижение цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов питания (50,6% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,4%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 19:36
  • DTV
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