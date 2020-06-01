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13-летний футболист из Молдовы подпишет контракт с Академией "Барселоны"

13-летний футболист из Молдовы подпишет контракт с Академией "Барселоны"

У него более 100 тысяч подписчиков на YouTube, он уже 4 года живет в Испании, а в 13 лет подпишет контракт с Академией "Барселоны".

Речь идет о Лео Сака - талантливом молдавском ребенке, который перебрался в Испанию из-за амбиций своего отца, Лилиана Сака. У последнего была мечта, которую он вот-вот воплотит в жизнь: чтобы его сын играл за знаменитый клуб "Барселона", пишет moldfootball.com.

- Мы получили контракт на руки, чтобы изучить его и подписать. Он на 16 страниц. Я внимательно его прочитал и на следующей неделе мы подпишем соглашение с каталонским клубом. После достижения 16 лет сумма отступных составит 1 миллион 200 тысяч евро. После 18 лет, если мы продлим соглашение, сумма составит от 6 миллионов евро, - рассказывает Лилиан Сака.

Зарплата Лео будет 8 тысяч евро в год. И клуб будет инвестировать еще 150 тысяч евро ежегодно в развитие игрока: транспорт, проживание, питание и экипировка.

13-летний футболист из Молдовы подпишет контракт с Академией "Барселоны"

Отец футболиста говорит, что он много вложил в мечту увидеть своего сына знаменитым футболистом - около 4 тысяч евро ежемесячно в течение 4 лет. Часть денег была заработана на YouTube канале, который за год собрал 124 тысяч подписчиков.

- Я заработал 17 тысяч евро на канале Лео на YouTube. Это было нелегко. Я прошел специальные курсы, чтобы развить этот канал. Сейчас количество посетителей стремительно растет. Но это был не единственный наш доход. Мы открыли небольшой бизнес в Барселоне, салон красоты, которым управляет моя жена, мать Лео, - рассказал отец футболиста.

У Лео Сака действительно впечатляющая история успеха. Он родился в Яловенах, первые шаги в футболе он сделал в школе "Зимбру". В возрасте 9 лет он покинул Молдову ради Испании, после того как отправил электронное письмо и был принят в школу "Барселоны".

- Тогда я не знал разницу между школой и Академией. В Испании футбольная школа предлагает вам только игры на выходные. Вы должны оплачивать свое обучение, экипировку, абсолютно все. Школа "Барселоны" насчитывает 500 детей, разделенных на команды, которые участвуют только в международных турнирах, но не в чемпионате. Мы были очень счастливы, когда нас приняли в школу. Но только когда мы приехали в Барселону, мы поняли разницу: мы мечтали об Академии, о той куда мы поедем сейчас через 4 года работы, - говорит отец игрока.

Этим летом Лео Сака поступило предложение и от "Атлетико" Мадрид, однако мальчик выбрал "Барсу".

- В Молдове нет конкуренции у детей. В этом и проблема. В Испании 16 тысяч детей играют в чемпионате на уровне кадетов, - говорит Лилиан Сака.

Лео левша, играет на позиции полузащитника, очень техничен и очень скромен, за что его очень ценят в "Барселоне". Товарищи по команде называют его "Машина", потому что он высокий и хорошо сложенный. Отец будущей звезды говорит, что на следующей неделе они подпишут с клубом 3-летний контракт.
moldfootball.com
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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