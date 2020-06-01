Dnestr.TV

 
0

Медикам Дубоссарского района вручили медали «За спасение жизни»

Медикам Дубоссарского района вручили медали «За спасение жизни»

Дубоссарских представителей сферы здравоохранения поздравили с наступающим Днём медицинского работника.

На территории больницы, где уже несколько месяцев функционирует инфекционный госпиталь, на открытой площадке работники Управления культуры организовали концерт, пишет novostipmr.com.

С профессиональным праздником медиков поздравила и. о. министра здравоохранения Кристина Албул.

«Учитывая, что этот праздник совпал с коронавирусной инфекцией, наше общество в который раз убедилось, насколько важен ваш труд. И сейчас то время, когда наши граждане после успешного лечения возвращаются к своему привычному ритму жизни. И всё это благодаря вашему профессионализму, труду, верности своему делу. Хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра. Пусть самой лучшей наградой для вас будут улыбки и благодарность пациентов», - отметила руководитель ведомства.

От имени жителей Дубоссарского района поздравил всех медицинских работников с наступающим праздником глава госадминистрации Руслан Чабан, подчеркнув, что каждый сотрудник отрасли вносит свой вклад в систему здравоохранения нашей республики.

«В это непростое время нам пришлось столкнуться с очень сильным врагом – пандемией коронавирусной инфекции. Было много переживаний, неожиданностей. Мы видим, как во всём мире боролись с этим. Отрадно отметить, что именно у нас в Приднестровье, у нас в Дубоссарах благодаря профессионализму, стойкости и мужеству наших медицинских работников, сплочённости всего общества, всех органов власти удаётся успешно преодолевать все трудности. Самое главное, благодаря вам дубоссарцы выздоравливают. Вы спасали и спасаете жизни наших людей, за что вам большая благодарность от всех жителей нашего города и района», - обратился к врачам Руслан Чабан.

Медицинским работникам Дубоссарского района вручили государственные и ведомственные награды – в их числе и медали «За спасение жизни».
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна