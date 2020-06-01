Дубоссарских представителей сферы здравоохранения поздравили с наступающим Днём медицинского работника.
На территории больницы, где уже несколько месяцев функционирует инфекционный госпиталь, на открытой площадке работники Управления культуры организовали концерт, пишет novostipmr.com.
С профессиональным праздником медиков поздравила и. о. министра здравоохранения Кристина Албул.
«Учитывая, что этот праздник совпал с коронавирусной инфекцией, наше общество в который раз убедилось, насколько важен ваш труд. И сейчас то время, когда наши граждане после успешного лечения возвращаются к своему привычному ритму жизни. И всё это благодаря вашему профессионализму, труду, верности своему делу. Хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра. Пусть самой лучшей наградой для вас будут улыбки и благодарность пациентов», - отметила руководитель ведомства.
От имени жителей Дубоссарского района поздравил всех медицинских работников с наступающим праздником глава госадминистрации Руслан Чабан, подчеркнув, что каждый сотрудник отрасли вносит свой вклад в систему здравоохранения нашей республики.
«В это непростое время нам пришлось столкнуться с очень сильным врагом – пандемией коронавирусной инфекции. Было много переживаний, неожиданностей. Мы видим, как во всём мире боролись с этим. Отрадно отметить, что именно у нас в Приднестровье, у нас в Дубоссарах благодаря профессионализму, стойкости и мужеству наших медицинских работников, сплочённости всего общества, всех органов власти удаётся успешно преодолевать все трудности. Самое главное, благодаря вам дубоссарцы выздоравливают. Вы спасали и спасаете жизни наших людей, за что вам большая благодарность от всех жителей нашего города и района», - обратился к врачам Руслан Чабан.
Медицинским работникам Дубоссарского района вручили государственные и ведомственные награды – в их числе и медали «За спасение жизни». novostipmr.com