Тренажерный, теннисный, игровой и шахматно-шашечный залы. Все это будет в новом многофункциональном спортивном центре для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году по поручению Президента здание по ул. Ленина в Тирасполе передали Республиканскому спортивному реабилитационно-восстановительному центру для инвалидов. В центре будут оборудованы раздевалки, специальные душевые, санузлы, компьютерный класс и студия звукозаписи для незрячих. Работы здесь ведутся по программе Фонда капитальных вложений. Открыть центр планируют к 30-летию республики, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Это будет большой центр для реабилитации инвалидов. Аналогов нет ни в Молдове, ни на Украине. Его нужно наполнять штатами. Для этого надо утвердить уровни оплаты труда различных должностей в соответствии с законом об оплате труда», – пояснил председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
Для полноценной работы центра потребуется большее количество специалистов и вспомогательного персонала. Сегодня на заседании Комитета по социальной политике во втором чтении депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих». Законопроект устанавливает новое штатное расписание, куда войдут дополнительные должности специалистов.
Профильный комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять документ в окончательном чтении на очередном пленарном заседании. vspmr.org