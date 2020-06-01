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Кто сказал, что в Молдове нет работы: Появились вакансии с зарплатой по 50 тысяч леев в месяц - не только в Кишиневе, но и в провинции!

Кто сказал, что в Молдове нет работы: Появились вакансии с зарплатой по 50 тысяч леев в месяц - не только в Кишиневе, но и в провинции!

Национальное агентство занятости населения в РМ обнародовало список самых высокооплачиваемых вакансий на 17 июня 2020 год, согласно заявкам, с которыми обратились экономические агенты.

Так, самую большую зарплату предлагают агенту по продажам в винарии Хынчешть - до 50 тысяч леев в месяц

Не по-молдавски огромные зарплаты предлагают начальникам секторов в строительстве и программистам - до 30 тысяч леев в месяц. Получать по 25 тысяч леев в месяц смогут и руководители проектов в строительной сфере и администраторы, - такие вакансии есть в Комрате и Кагуле, сообщает kp.md.

24 тысячи леев в месяц сможет зарабатывать менеджер проекта в городе Резина.

Чуть поменьше - по 20 тысяч леев в месяц будут получать лаборанты-техники в области строительства мостов и дорог, а также инженеры-технологи в сфере контроля за качеством и даже экскаваторщик.

Есть множество других вакансий с ежемесячными окладами по 12-15 тысяч леев. И кто говорит, что в Молдове низкие зарплаты?!

Кто сказал, что в Молдове нет работы: Появились вакансии с зарплатой по 50 тысяч леев в месяц - не только в Кишиневе, но и в провинции!

Кто сказал, что в Молдове нет работы: Появились вакансии с зарплатой по 50 тысяч леев в месяц - не только в Кишиневе, но и в провинции!

Кто сказал, что в Молдове нет работы: Появились вакансии с зарплатой по 50 тысяч леев в месяц - не только в Кишиневе, но и в провинции!
kp.md
  • Сегодня, 08:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
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