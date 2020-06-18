На Украине следователи закрыли три уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову.
«На прошлой неделе три производства... были закрыты из-за отсутствия состава преступления», — сказала Венедиктова, передает gazeta.ru
Генпрокурор отметила, что речь идет о делах о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и назначении членов Высшего совета правосудия.
Венедиктова добавила, что по-прежнему расследуются больше десяти дел, где фигурируют Порошенко и его приближенные. gazeta.ru