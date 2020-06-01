В период с 12 по 18 июня на территории республики зарегистрировано 199 заявлений и сообщений о преступлениях. По 162 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Так, за отчётный период было зарегистрировано одно убийство (раскрыто), один разбой и два грабежа (раскрыты), одно изнасилование (подозреваемый установлен), 30 краж (13 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам).
Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано пять госдолжников и три неплательщика алиментов, передает пресс-центр МВД ПМР.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1336 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 27 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено восемь таких водителей, г. Бендеры и Слободзейского района – по пять, Григориопольского, Дубоссарского и Рыбницкого района – по три.
С 12 по 18 июня на территории республики зафиксировано четыре пожара. Погибших и раненых нет. Один пожар зарегистрирован в г. Бендеры, столько же – на территории Слободзейского района (пгт. Первомайск), Григориопольского района (с. Красная Горка), Рыбницкого района (с. Сарацея). За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 12 человек.