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В Молдове уничтожена партия дынь с высоким содержанием нитратов

В Молдове уничтожена партия дынь с высоким содержанием нитратов

Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в Молдове сообщили об обнаружении на границе партии дынь с высоким содержанием нитратов.

По данным ANSA, после лабораторных исследований было установлено, что концентрация нитратов в этих продуктах превышает в два раза максимально допустимые нормы, сообщает point.md.

Несоответствующая партия весом 1914 кг была обнаружена инспекторами Кишиневского территориального управления по безопасности пищевых продуктов, которые исследовали образцы как на границе, так и в собственных внутренних лабораториях.

В Молдове уничтожена партия дынь с высоким содержанием нитратов

В Молдове уничтожена партия дынь с высоким содержанием нитратов
point.md
  • Вчера, 18:17
  • DTV
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