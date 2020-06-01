Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в Молдове сообщили об обнаружении на границе партии дынь с высоким содержанием нитратов.
По данным ANSA, после лабораторных исследований было установлено, что концентрация нитратов в этих продуктах превышает в два раза максимально допустимые нормы, сообщает point.md.
Несоответствующая партия весом 1914 кг была обнаружена инспекторами Кишиневского территориального управления по безопасности пищевых продуктов, которые исследовали образцы как на границе, так и в собственных внутренних лабораториях.