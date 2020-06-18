Бендерская гребная база «Чайка» при СДЮШОР гребли им. Н.А. Туфанюка преобразилась. Сегодня в ее стенах открылся Центр гребного спорта. Здесь в течение года шли ремонтные работы по программе Фонда капитальных вложений.
Теперь в школе появился зал для игровых видов спорта, разминочный и тренажёрный залы, подготовлена новая спортивная площадка на открытом воздухе, а на втором и третьем этажах Центра разместился гостиничный комплекс. Есть комнаты и для спортсменов, и для тренеров, призванных на сборы, сообщает novostipmr.com.
«В настоящее время есть заявки из стран СНГ и дальнего зарубежья. Надеемся, он станет очень популярным центром для подготовки спортсменов на реке Днестр», - сказал глава Бендер Роман Иванченко.
На сегодняшний день в 27 группах школы занимаются более 300 человек. Роман Иванченко уверен, что новые условия привлекут еще больше спортсменов, а их достижения будут только расти.
«У Бендерской СДЮШОР гребли есть славные спортивные традиции. У нас есть чемпионы мира, чемпионы Европы, победители спортивных соревнований различного уровня. Этих достижений удавалось добиваться, занимаясь в спартанских условиях. Сегодня мы стоим на пороге важного события: у данной школы появился замечательный Центр гребных видов спорта. Спортсмены, которые занимаются академической греблей, греблей на байдарках и на каноэ, получат возможность комфортно заниматься любимым видом спорта, поддерживать необходимый уровень физического развития», - отметил глава Бендер.
Он также подчеркнул, что в Бендерах проходит поэтапное развитие спорта.
«Мы открываем спортивные объекты. Это и городской стадион, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс микрорайона Северный. Мы планомерно занимаемся открытием спортивных площадок в парках и скверах города и делаем все, чтобы спорт в массовом проявлении развивался в городе», - сказал Роман Иванченко. novostipmr.com