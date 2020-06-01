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Украина полностью открыла границы с ЕС и Молдовой

Украина полностью открыла границы с ЕС и Молдовой

Пока работают только те украинские пункты пропуска, где возобновили работу смежные стороны.

Все украинские пункты пропуска на границе с Молдовой и странами Евросоюза возобновили работу, сообщает Госпогранслужба в пятницу, 19 июня.

При этом пока функционируют только те пункты пропуска, где возобновили работу смежные стороны, сообщает korrespondent.net.

"На этой неделе возобновилась работа двух пунктов пропуска после соответствующих решений властей соседних стран. Так, с 16 июня в пункте пропуска Шегини, что на границе с Польшей, снова начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинско-румынскую границу в пункте пропуска Солотвино", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба заявила о готовности обеспечить пропуск граждан, где смежные стороны возобновят работу КПВВ.

Также сообщается, что о возобновлении пропуска через границу пассажирских автобусов сообщила Венгрия.

"Для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию, информируем: на карантина не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", - говорится в сообщении.

При этом, въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживание, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию, отмечают пограничники.

Отметим, на этой неделе Украина начала открывать пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.
korrespondent.net
  • Вчера, 18:30
  • DTV
  • Просмотров: 73
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