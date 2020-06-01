Dnestr.TV

 
0

О встрече экспертов по железнодорожному транспорту

О встрече экспертов по железнодорожному транспорту

19 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам железнодорожного транспорта и сообщений от Приднестровья и Республики Молдова.

В рамках встречи стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в сфере железнодорожных перевозок, а также застарелые проблемы, препятствующие экономической деятельности, включая запрет на провоз нефтепродуктов через пограничный переход «Слободка-Колбасна» на границе Приднестровья и Украины, передает пресс-служба МИД ПМР.

Эксперты от Приднестровья и Молдовы также подтвердили готовность к пролонгации до конца текущего года Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» от 30 марта 2012 года.

По итогам дискуссии было выражено консолидированное мнение о необходимости исполнения существующих обязательств между сторонами и железнодорожными предприятиями сторон.
mid.gospmr.org
  • Вчера, 18:34
  • DTV
  • Просмотров: 43
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна