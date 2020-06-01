19 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам железнодорожного транспорта и сообщений от Приднестровья и Республики Молдова.
В рамках встречи стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в сфере железнодорожных перевозок, а также застарелые проблемы, препятствующие экономической деятельности, включая запрет на провоз нефтепродуктов через пограничный переход «Слободка-Колбасна» на границе Приднестровья и Украины, передает пресс-служба МИД ПМР.
Эксперты от Приднестровья и Молдовы также подтвердили готовность к пролонгации до конца текущего года Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» от 30 марта 2012 года.
По итогам дискуссии было выражено консолидированное мнение о необходимости исполнения существующих обязательств между сторонами и железнодорожными предприятиями сторон. mid.gospmr.org