Трибуна на площади Суворова, которая около 90 лет украшала центр Тирасполя и служила местом для выступлений общественных и политических лидеров во время массовых собраний, претерпевает капитальную реконструкцию. И, кстати, не первую. Неоднократно ее внешний вид менялся.
Возведена она была в 1934 году как обязательный для того времени элемент функционального архитектурного набора. Мнение о том, что сооружение является папертью стоявшей на возвышенности Покровской церкви, основанной еще в 1798, справедливо лишь отчасти. Трибуна была построена на склоне, который вел к паперти. Его неоднократно подсыпали и укрепляли, затем при оформлении границы проезжей части придали функции подпорной стенки, сообщается на сайте госадминистрации г. Тирасполь.
Саму церковь снесли в 1934 году в период большевистской борьбы с религиозностью народных масс. А на образовавшейся площадке за трибуной установили памятник вождю пролетариата В.И. Ленину. Перед трибуной с 50-х до 80-х проходили парады и демонстрации, посвященные советским праздникам, а на самой трибуне размещалось партийное и административное руководство, которое год за годом обращалось к тираспольчанам с праздничными речами.
С 1989 года площадь и трибуна стали центром сопротивления Приднестровья националистическому разгулу захвативших в Кишиневе власть политических авантюристов, которые ввергли цветущий и дружный многонациональный край в тьму террора и насилия. Отсюда отправлялись отряды защитников, здесь провожали в последний путь погибших.
Сегодня, несмотря на еще недавние призывы вовсе демонтировать трибуну, историческое сооружение не только сохранят, но и капитально отремонтируют. Старую, обваливающуюся штукатурку аккуратно снимают, обнажая вековую кладку. Внешне трибуна обретет новый вид. Она будет облицована декоративным камнем светлого тона. Капсула времени с посланием потомкам, которая замурована в центре сооружения, конечно же сохранится. Вскрывали ее в 2017 году, спустя 50 лет после первой закладки. Там также было послание полувековой давности. tirasadmin.org Фото ремонта Н. Пономаренко