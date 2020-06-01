В период с марта по май 2020 года, когда в результате пандемии COVID-19 было введено чрезвычайное положение, в Республике Молдова было зарегистрировано в общей сложности 7 808 смертей. Данные, представленные Агентством государственных услуг (АГУ) по запросу ZdG, показывают, что за три весенних месяца с.г. смертность снизилась примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда было зарегистрировано 9 828 смертей, сообщает noi.md.
Всего за первые пять месяцев текущего года скончалось 14 569 человек, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17 290). Таким образом, в марте 2020 года, когда в Молдове были зарегистрированы первые смерти от коронавируса, скончались в общей сложности 2 777 человек, что на 557 человек меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда число зарегистрированных в АГУ свидетельств о смерти достигло 3 334.
В апреле 2020 года число смертей сократилось до 2 277, что на 692 смерти меньше, чем в апреле 2019 года. Впоследствии, в мае 2020 года, было зарегистрировано на 477 смертей больше, чем в апреле, но на 771 меньше, чем в том же месяце предыдущего года, когда было зарегистрировано 3 525 смертей.
На графике все хорошо видно (Фото:ZGD).
Эксперт по проблемам населения и демографии IDIS Viitorul Валерий Саинсус утверждает, что хотя статистические данные о смертности за первые пять месяцев этого года ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в течение последующих семи месяцев может наблюдаться больший рост, чем мы ожидаем, и утверждает, что пандемия коронавируса может стать косвенной причиной, которая может повлиять на рост смертности. noi.md.