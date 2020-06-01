Главное управление по ЧС сообщает: в ближайшие дни на 2–2,5 метра поднимется уровень воды в Днестре. По наблюдениям метеорологов он не дойдёт до критических отметок, следовательно, это не приведёт к разливу реки.
Отдыхающим купаться не запрещено.
Спасатели настоятельно рекомендуют посещать пляжи, на которых несут службу сотрудники ГУпЧС, и соблюдать меры безопасности, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Напомним, 20 июня в Приднестровье официально открывается купальный сезон. Дежурные спасатели с самого утра заступят на смену на городских пляжах республики.
Главное управление по ЧС напоминает правила поведения на воде:
– ради своей безопасности не купайтесь в местах, оборудованных предупреждающими знаками «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!». Избегайте обрывистых берегов, где сильное течение, заболоченных и заросших растительностью мест;
– купание в состоянии опьянения недопустимо;
– не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать свои силы. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до суши. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности воды лёгкими движениями рук и ног;
– не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки;
– если захватило течением, не пытайтесь бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;
– если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите;
– купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18–19 °C, воздуха – не менее 22 °C);
– продолжительность пребывания в воде не должна превышать 15–20 минут, причём это время необходимо увеличивать постепенно, начиная с 3–5 минут. В противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания;
– после длительного пребывания на солнце не следует прыгать в воду. Перепад температур может привести к спазму дыхания или остановке сердца. Прежде чем войти в водоём глубоко, надо смочить водой грудь, спину, голову.
Вниманию родителей
Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что ребёнок намного беззащитнее вас. Нередко несчастные случаи с детьми происходят в присутствии взрослых, которые спокойно загорают на берегу, в то время как ребёнок предоставлен сам себе и находится в воде без контроля родителей.
Соблюдая несложные правила, вы сможете предупредить беду.
В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону единой службы спасения 101. mvdpmr.org