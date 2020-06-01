Dnestr.TV

 
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Внимание: Днестр поднимается

Внимание: Днестр поднимается

Главное управление по ЧС сообщает: в ближайшие дни на 2–2,5 метра поднимется уровень воды в Днестре. По наблюдениям метеорологов он не дойдёт до критических отметок, следовательно, это не приведёт к разливу реки.

Отдыхающим купаться не запрещено.

Спасатели настоятельно рекомендуют посещать пляжи, на которых несут службу сотрудники ГУпЧС, и соблюдать меры безопасности, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Напомним, 20 июня в Приднестровье официально открывается купальный сезон. Дежурные спасатели с самого утра заступят на смену на городских пляжах республики.

Главное управление по ЧС напоминает правила поведения на воде:

– ради своей безопасности не купайтесь в местах, оборудованных предупреждающими знаками «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!». Избегайте обрывистых берегов, где сильное течение, заболоченных и заросших растительностью мест;

– купание в состоянии опьянения недопустимо;

– не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать свои силы. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до суши. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности воды лёгкими движениями рук и ног;

– не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки;

– если захватило течением, не пытайтесь бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;

– если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите;

– купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18–19 °C, воздуха – не менее 22 °C);

– продолжительность пребывания в воде не должна превышать 15–20 минут, причём это время необходимо увеличивать постепенно, начиная с 3–5 минут. В противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания;

– после длительного пребывания на солнце не следует прыгать в воду. Перепад температур может привести к спазму дыхания или остановке сердца. Прежде чем войти в водоём глубоко, надо смочить водой грудь, спину, голову.

Вниманию родителей

Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что ребёнок намного беззащитнее вас. Нередко несчастные случаи с детьми происходят в присутствии взрослых, которые спокойно загорают на берегу, в то время как ребёнок предоставлен сам себе и находится в воде без контроля родителей.

Соблюдая несложные правила, вы сможете предупредить беду.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону единой службы спасения 101.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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