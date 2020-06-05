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Самый дешевый электрокар доставляют в картонной коробке

Самый дешевый электрокар доставляют в картонной коробке

Житель США Джейсон Торчински заказал через китайскую онлайн-платформу самый дешевый в мире электромобиль – Changli. Он стоит 930 долларов. Миниатюрную машину доставили в картонной коробке.

На первый взгляд китайский электрокар напоминает большую игрушечную машинку красного цвета с нарисованными молниями по бокам. Однако Changli является полноценным электромобилем. Он оборудован всеми необходимыми элементами управления, включая фары с поворотными огнями, щетками стеклоочистителя, системой обогрева салона, спидометром и даже камерой заднего вида, передает motor.ru

В движение миниатюрный электромобиль приводит электромотор мощностью 1,1 лошадиная сила, что позволяет китайской модели двигаться крайне медленно по прямой, а если на пути возникает небольшая горка, электрокар рискует не преодолеть ее. А поскольку Changli полностью сделан из пластика любая аварийная ситуация на дороге рискует обернуться неприятными последствиями.



Чтобы получить электрокар из Китая, Джейсон дополнительно заплатил за аккумуляторную батарею, транспортировку и услуги таможни. В результате финальная стоимость Changli составила чуть больше 3000 долларов.


motor.ru
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
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