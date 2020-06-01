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Вблизи Молдовы произошло землетрясение

Вблизи Молдовы произошло землетрясение

Сегодня, 21 июня, в 06:47 в Румынии (в сейсмической зоне Вранча) произошло землетрясение. Магнитуда составила 3,9 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение произошло на глубине 120 километров, передает digi24.ro

Оно произошло вблизи городов Брашов, Плоешть, Бакэу, Брэила, Галац.

В июне в Румынии было зарегистрировано в общей сложности 19 землетрясений магнитудой от 2,4 до 3,7 балла по шкале Рихтера.

Самое значительное землетрясение в этом году произошло 31 января во Вранче на глубине 121 километр, магнитуда составила 5,2 балла.
Point.md
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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