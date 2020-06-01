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Поздравительная пилюля - День медицинского работника
Категория:
Новости дня
Есть много профессий. Но все-таки только профессия врача всегда была и будет одной из самых важных для человека. И в этот день редакция "Днестр ТВ" поздравляет всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Здоровья и успехов!
Сегодня, 10:47
DTV
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