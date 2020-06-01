Состояние реки Днестр с каждым годом стремительно ухудшается из-за того, что очистные сооружения, расположенные по обоим берегам реки, практически не работают.
Они устарели и нуждаются в модернизации. Ситуация в лучшую сторону не меняется много лет. Такого мнения придерживается Илья Тромбицкий, руководитель международной экологической ассоциации «Эко-Тирас», передает btv.md
Илья Тромбицкий: «С точки зрения загрязнения получается, что в реку поступает больше загрязненной воды, очистительные системы устарели и не выполняют своей функции. Химический состав реки пока еще хороший, а вот на микробиологическом уровне река в ужасном состоянии».
Илья Тромбицкий отметил, что качество сточных вод не соответствует нормативам.
Илья Тромбицкий: «Всему виной коммунальные стоки, которые сливаются в реку. Речь идет о промышленных отходах и выделениях, которые производит человеческий организм. Малые реки не имеют водозащитных полос, у них нет сил очищать стоки».
Руководитель экологической ассоциации также рассказал, что люди разрушают экосистему реки на протяжении многих лет. Бассейн реки – в катастрофическом состоянии.
Илья Тромбицкий: «В прошлом роль естественного очистителя в реке играли песок, гравий и микроорганизмы. Но мы знаем, что песок и гравий воруют из Днестра до сих пор, вследствие чего река не способна восстанавливать себя естественно. А мы все платим за это. Получается, что у нас воруют экосистему».
Несколько десятилетий назад Днестр считался самой чистой рекой Европы. btv.md