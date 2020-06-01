Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло уже немаленьких размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Что стало причиной ЧП пока неизвестно.
Напомним, судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но он все еще на месте. На днях губернатор области Максим Куцый заявил, что судовладельцу предлоижили поднять его с помощью воздушных баллонов, пишет dumskaya.net.
В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета «Думской» рассказали, что сорбент быстро доставили на место происшествия и разлив топлива был оперативно локализован.
Сейчас ведется работа с отдыхающими – людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.