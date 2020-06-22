Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Об этом он рассказал в воскресенье, 21 июня, в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает iz.ru
По словам президента Украины, после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо они решили объединить усилия для давления на Иран, чтобы тот вернул «черные ящики» со сбитого украинского самолета.
Зеленский также отметил, что рассчитывает на политику иранского правительства, «ориентированную на результат», и дело не только в «черных ящиках», но и в других обещаниях.
«Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», — сказал он.
Иран еще в марте согласился передать Киеву бортовые самописцы самолета, сбитого под Тегераном, с последующей передачей их Франции, но пока так и не сделал этого.
Boeing 737, выполнявший рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился 8 января спустя две минуты после вылета. Жертвами крушения стали находившиеся на борту девять членов экипажа и 167 пассажиров.
Изначально Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но 11 января признал свою вину. Власти республики заявили о непреднамеренном поражении лайнера ракетой из-за «человеческой ошибки» — система ПВО приняла самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было несколько секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.