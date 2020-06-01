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Telegram создаст прокси-серверы для работы в Иране и Китае

Telegram создаст прокси-серверы для работы в Иране и Китае

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае. Об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

Дуров призвал сотрудников компании обратить внимание на "те страны, где Telegram все еще блокируется на государственном уровне, например Иран и Китай". "Мы также просим администраторов прокси-серверов, ранее работавших для российских пользователей, сосредоточить свои усилия на этих странах", - добавил бизнесмен, передает ТАСС.

18 июня Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.

tass.ru
  • Сегодня, 08:23
  • DTV
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