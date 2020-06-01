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По данным Оперштаба

По данным Оперштаба

По состоянию на утро 22 июня в медицинских учреждениях республики находятся 48 человек с подозрением на COVID-19 (среди них восемь детей и подростков в возрасте до 18 лет).

В числе пациентов, которые проходят лечение от коронавируса на территории ПМР, 17 несовершеннолетних. В больнице Кишинёва – 11-месячная девочка из с. Ташлык, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Диагноз «пневмония» подтверждён у 67 госпитализированных. В реанимации – пять человек, один из них подключён к аппарату ИВЛ.

Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 1154 случая заражения COVID-19. Успешно прошли лечение 922 человека, что составляет почти 80% от общего числа заразившихся..

Согласно статистике Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, наибольшее количество инфицированных – почти четверть – люди в возрасте от 50 до 59 лет. Немногим меньше 19% – пациенты возрастной группы 60–69 лет. Из общего числа заболевших 65% – женщины.

Случаев заражения коронавирусом больше всего выявлено в Тирасполе – 421 человек. В Бендерах 320 инфицированных граждан. Из них 208 – это опекаемые и сотрудники психоневрологического дома-интерната. Более половины подопечных специализированного учреждения уже прошли курс лечения от нового вируса.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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