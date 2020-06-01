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Антирейтинг среди городов и районов Молдовы. Где быстрее всего можно заразиться коронавирусом
Среди регионов Молдовы в лидеры по числу заболевших на 100 тысяч населения за все время пандемии вырвались Бельцы (862 случая на 100 тысяч населения).
Следом идет Гагаузия (757), Тараклийский район (750), Сорокский район (650).
За последнюю неделю больше всего новых случаев распространения коронавируса зафиксировано в Бельцах (260 случаев на 100 тысяч населения, +104 позиции).
Следом идет Тараклийский район (203 случая на 100 тысяч населения, - 11 позиций), Гагаузия (155, -35 позиций), Кишинев (115, -35 позиций).
Показатель контагиозности заболевания в среднем по стране составил 1,34. Лидером же здесь стал Флорештский район (2,14), Кантемирский (1,93), Ниспоренский и Резинский районы (по 1,90).
Контагиозность коронавируса в Гагаузии значительно упала. Если на прошлой неделе в Вулканештском районе (лидере в Молдове) этот показатель равнялся 1,97, то на этой неделе он составил уже 1,51.
В Комратском районе был 1,54, а стал 1,10. В Чадыр-Лунгском – районе был 1,24, стал на этой неделе 0,98, сообщает новостной портал Gagauzinfo.
В соседних с Гагаузией районах эти цифры таковы: Кантемир – 1,93, Чимишлия – 1,60, Тараклия – 1,26, Басарабяска – 1,04, Кагул – 0,79.
Такие данные значатся в отчете Министерства здравоохранения Молдовы о распространении коронавирусной инфекции нового типа в стране за последнюю неделю
gagauzinfo.md
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