На сайте МВД ПМР опубликованы подробные рекомендации по получению разрешения на выезд по медицинским показаниям и для продолжения обучения.
КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ?
Чрезвычайное положение в Приднестровье отменено, но, чтобы не допустить распространения коронавируса, режим карантина сохраняется. В этих условиях продолжает действовать ограничение въезда и выезда граждан. Покидать территорию республики можно только с разрешения Оперштаба на основании причин, оговоренных в постановлении Правительства ПМР.
Одним из таких веских оснований является необходимость выехать в соседнее государство для получения неотложной медицинской помощи. Таких обращений в Оперштаб поступает довольно много. На сегодняшний день действует определённый порядок подачи подобных заявок. От того, насколько точно и полно будут изложены все необходимые данные, зависит и оперативность принятия решения по обращению.
Подать такую заявку на имя руководителя Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции генерал-майора милиции Р.П. Мовы нужно заблаговременно, не позднее, чем за три дня до запланированной даты выезда. Отправить её в Оперштаб можно несколькими способами:
– написать электронное письмо на e-mail 80022800@mvdpmr.org; – заполнить специальную форму на сайте МВД ПМР; – отправить письмо в Министерство внутренних дел почтой на юридический адрес: г. Тирасполь, ул. Манойлова, д. 68.
Обращение должно содержать следующие сведения:
– фамилию, имя, отчество лица, нуждающегося в медицинской помощи или имеющего направление на лечение за пределами ПМР; – фамилию, имя, отчество сопровождающего лица (вместе с человеком, который едет на лечение, допускается выезд только одного сопровождающего); – адрес обоих выезжающих: и того, кто нуждается в медицинской помощи, и того, кто его сопровождает; – наименование и юридический адрес лечебно-профилактического учреждения, где будет проходить лечение; – дату и периодичность следования в лечебно-профилактическое учреждение за пределами ПМР; – пункт пропуска через государственную границу ПМР, планируемый к пересечению; – реквизиты транспортного средства (при следовании на нём).
К направляемой заявке нужно прикрепить светокопии ряда документов:
– медицинских документов, подтверждающих необходимость получения медпомощи или направления лечебно-профилактического учреждения системы здравоохранения республики на лечение за пределами ПМР; – паспортных данных человека, нуждающегося в медицинской помощи или имеющего направление на лечение за пределами ПМР, и сопровождающего его лица (речь о страницах паспорта, где есть фотография приднестровца и указаны его Ф.И.О.); – свидетельства о регистрации транспортного средства.
Что важно: гражданам, получившим разрешение на выезд по медицинским показаниям и их сопровождающим, при возвращении в Приднестровье не устанавливают режим самоизоляции. Однако чтобы предотвратить иннфицирование, во время пребывания на лечении за пределами республики каждый из них обязан соблюдать установленные карантинные меры: в закрытых помещениях носить индивидуальные медицинские маски, использовать медицинские перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
КАК ВЫЕХАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ?
По окончании образовательных учреждений республики выпускники планируют получать профессиональное образование не только в Приднестровье, но и за рубежом. Чтобы не осложнять эпидемиологическую ситуацию, вызванную новой вирусной инфекцией, необходимо учитывать требования Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции. Тем, кто намерен выехать за пределы Приднестровья, необходимо получить разрешение руководителя Оперативного штаба.
Как это сделать?
Обращение на выезд из страны необходимо подать не позднее, чем за пять дней до планируемой поездки. Его можно направить на адрес электронной почты Оперативного штаба (e-mail: 80022800@mvdpmr.org). Другой способ – заполнить специальную форму электронного обращения на официальном сайте МВД ПМР (https://mvdpmr.org). Обращение можно прислать и обычной почтой на юридический адрес МВД ПМР: г. Тирасполь, ул. Манойлова, д. 68.
В документе должны быть указаны следующие данные:
а) фамилия, имя, отчество абитуриента; б) фамилия, имя, отчество сопровождающего лица; в) адрес абитуриента и сопровождающего лица; г) наименование и юридический адрес учебного заведения, в которое поступает абитуриент; д) даты вступительных испытаний (экзаменов); е) пункт пропуска через государственную границу ПМР, который планируется пересечь; ж) реквизиты транспортного средства (при следовании на нём).
Необходимо представить светокопии:
а) паспортных данных абитуриента и сопровождающего лица; б) свидетельства о регистрации транспортного средства (при следовании на нём); в) аттестата (диплома) об окончании в 2020 году образовательного учреждения ПМР.
Что потом?
На основании документов руководитель Оперативного штаба примет решение, разрешающее выезд или нет. Отрицательный ответ будет объяснён. Если решение будет положительным, то по возвращении из другого государства абитуриент и сопровождающее его лицо не будут 14 дней находиться в карантине.
Следует напомнить, что приднестровцы за пределами республики обязаны носить индивидуальные медицинские маски и перчатки, находясь в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию – словом, в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой строго соблюдать установленные в Приднестровье карантинные и меры безопасности. mvdpmr.org