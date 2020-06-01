На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса отмечено, что на сегодняшний день выздоровело 79,8% от числа приднестровцев, заболевших COVID-19 (921 из 1154). Показатель летальности сохраняется на уровне 3,8% (44 умерших из общего числа носителей вируса). Треть случаев заболевания зарегистрировано среди мужчин, две трети носителей коронавируса – женщины. Участники совещания обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в мире, предупреждение ВОЗ о том, что велика вероятность второй волны массовой заболеваемости, и призыв Всемирной организации здравоохранения к готовности противостоять новой вспышке. Положение дел в Приднестровье гораздо лучше, чем в соседних государствах, передает пресс-служба Президентра.
Основная задача на сегодняшний день – удержаться в позитивном русле развития COVID-19-событий, нацелил Вадим Красносельский. Избранную приднестровским штабом тактику борьбы с пандемией Президент считает успешной. Ее ключевая позиция – наступление: необходимо, во-первых, действовать на опережение, принимая профилактические и ограничительно-карантинные меры, а во-вторых, видеть в каждом гражданине «потенциального носителя вируса». Максимальная защита, массовое тестирование и своевременное лечение в условиях госпитальной изоляции – эта схема позволила приднестровскому Минздраву справиться с ситуацией и не допустить засилья инфекции. В этой связи Глава государства напомнил, что снятие ограничительных мер по-прежнему должно быть осторожным, продуманным, подготовленным и, главное, подконтрольным.
Ухудшение ситуации и неисполнение отдельными категориями граждан и хозяйствующих субъектов карантинных требований повлекут за собой обоснованное возвращение к более жестким ограничениям жизнедеятельности приднестровского общества. В качестве примера участники штаба упомянули расположенный в центре столицы объект сферы общественного питания, администрация которого пренебрегла предписаниями и допустила ежедневное массовое бесконтрольное скопление граждан. При этом сотрудники заведения не обеспечили условия для оказания услуг на свежем воздухе (ограждение, дистанцированно установленная мебель). Объект закрыт на неделю. Возобновление деятельности будет возможно лишь после устранения всех организационных недостатков. Аналогичные меры принимаются в отношении нарушителей карантинных требований в любой сфере. Инспекционные группы работают повсеместно и без выходных. Специально созданная комиссия проверяет готовность оздоровительных лагерей к приему юных посетителей – воспитанников социальных учреждений. Разрешения получены четырьмя учреждениями, расположенными в Тирасполе, Дубоссарах и Слободзейском районе. Сегодня состоится первый заезд. 271 ребенок, а также персонал, который будет находиться с детьми в лагерях, протестированы на COVID-19. Важное ограничение: воспитанники одних соцучреждений не должны контактировать с подопечными других. С сегодняшнего дня возобновляют работу бассейны – крытые и расположенные на свежем воздухе. Санэпидемслужбой прописан жесткий регламент безопасного приема и обслуживания посетителей. Рассматривается вопрос о размораживании деятельности каменского санатория «Днестр». Пока речь идет об оказании медицинских и лечебно-профилактических услуг исключительно приднестровцам. Решение – за главным санитарным врачом республики (поручено разработать регламентирующую базу). Президент спрашивал о подвижках в возвращении в строй тираспольской COVID-лаборатории. По словам главы Минздрава Кристины Албул, на текущей неделе будет установлено необходимое оборудование, имеющееся в наличии МВД. В перспективе ожидается поставка нового амплификатора, рассчитанного на проведение 180 тестов в сутки. Обсуждался также вопрос о приобретении второго комплекта оборудования для оснащения аналогичной лаборатории в Рыбнице. «В Рыбнице расположена вторая госпитальная база, предназначенная для обслуживания севера республики. Она должна быть обеспечена всем необходимым. Оперативное проведение лабораторных исследований – крайне важный аспект», – отметил Вадим Красносельский, поручив проработать этот вопрос. Говорили на совещании и о начавшемся награждении лиц, напрямую задействованных в борьбе с коронавирусом, медалью «За спасение жизни». В конце прошлой недели награды получали сотрудники сферы здравоохранения. Вручение приурочили ко Дню медицинского и фармацевтического работника. Награждение представителей иных сфер также приурочат к их профессиональным праздникам или иным значимым для республики датам. Особым образом будут отмечены волонтеры, добровольцы, а также граждане и юридические лица, оказывающие благотворительную помощь в борьбе с COVID-19 . president.gospmr.org