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Матч „Петрокуб” – „Шериф” был остановлен на 29-й минуте

Матч „Петрокуб” – „Шериф” был остановлен на 29-й минуте

Матч „Петрокуб” – „Шериф”, в рамках первого полуфинала Кубка Молдовы по футболу, был остановлен из-за проливного дождя на 29-й минуте, при счёте 0:0.

Согласно регламенту, игра должна быть возобновлена на следующий день. Она состоится сегодня вечером на стадионе „Zimbru” в Кишинёве, начиная с 20:00, передаёт ipn.md

В другом полуфинале „Сфынтул Георге” победил „Сперанцу” со счётом 5:2, сделав серьёзную заявку на то, чтобы второй год подряд сыграть в финале на стадионе „Zimbru”. Героем у хозяев стал Александр Суворов, сделавший дубль. Остальные голы в составе „Сфынтул Георге” забили Волков, Новиков и Юрку, у гостей отличились Трофан и Пысла.

„Сложилось ощущение, что „Сфынтул Георге” и не был на карантине. Они выглядели свежее”, - заявил наставник „Сперанцы” Юрие Осипенко.

ipn.md
  • Сегодня, 17:20
  • DTV
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