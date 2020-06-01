Матч „Петрокуб” – „Шериф”, в рамках первого полуфинала Кубка Молдовы по футболу, был остановлен из-за проливного дождя на 29-й минуте, при счёте 0:0.
Согласно регламенту, игра должна быть возобновлена на следующий день. Она состоится сегодня вечером на стадионе „Zimbru” в Кишинёве, начиная с 20:00, передаёт ipn.md
В другом полуфинале „Сфынтул Георге” победил „Сперанцу” со счётом 5:2, сделав серьёзную заявку на то, чтобы второй год подряд сыграть в финале на стадионе „Zimbru”. Героем у хозяев стал Александр Суворов, сделавший дубль. Остальные голы в составе „Сфынтул Георге” забили Волков, Новиков и Юрку, у гостей отличились Трофан и Пысла.
„Сложилось ощущение, что „Сфынтул Георге” и не был на карантине. Они выглядели свежее”, - заявил наставник „Сперанцы” Юрие Осипенко.