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В Приднестровье усиливают борьбу с амброзией

В Приднестровье усиливают борьбу с амброзией

В Приднестровье усилят борьбу с амброзией. Соответствующее Распоряжение опубликовано на сайте Президента ПМР. Согласно документу, в республике проведут внеплановые проверки всех земельных участков, где может произрастать амброзия. Сорняк вреден не только для человека (вызывает сильную аллергию), но и для сельскохозяйственных культур, передает novostipmr.com.

Так, службе Госнадзора предписывается провести проверку в отношении землепользователей и арендаторов на приусадебных и дачных участках, землях несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения дорог, линии электропередач), землях населенных пунктов. Ещё им предстоит проверить произрастание амброзии на территориях промышленных предприятий и различных учреждений, а также в заповедниках, землях лесного и водного фондов.

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов будет искать амброзию на землях сельскохозяйственного назначения и землях государственного резервного фонда.

В эту работу включатся и главы госадминистраций городов и районов. На подведомственных территориях они должны будут провести мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов этого сорняка.

Такие внеплановые проверки начнутся уже завтра, 23 июня, а завершатся в октябре.

Контролировать эту работу будет заместитель председателя Правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти – руководитель Аппарата Правительства Станислав Касап.
novostipmr.com
  • Сегодня, 17:23
  • DTV
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