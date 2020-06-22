В Приднестровье усилят борьбу с амброзией. Соответствующее Распоряжение опубликовано на сайте Президента ПМР. Согласно документу, в республике проведут внеплановые проверки всех земельных участков, где может произрастать амброзия. Сорняк вреден не только для человека (вызывает сильную аллергию), но и для сельскохозяйственных культур, передает novostipmr.com.
Так, службе Госнадзора предписывается провести проверку в отношении землепользователей и арендаторов на приусадебных и дачных участках, землях несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения дорог, линии электропередач), землях населенных пунктов. Ещё им предстоит проверить произрастание амброзии на территориях промышленных предприятий и различных учреждений, а также в заповедниках, землях лесного и водного фондов.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов будет искать амброзию на землях сельскохозяйственного назначения и землях государственного резервного фонда.
В эту работу включатся и главы госадминистраций городов и районов. На подведомственных территориях они должны будут провести мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов этого сорняка.
Такие внеплановые проверки начнутся уже завтра, 23 июня, а завершатся в октябре.
Контролировать эту работу будет заместитель председателя Правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти – руководитель Аппарата Правительства Станислав Касап. novostipmr.com