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Приднестровье готовится к ЕГЭ РФ

Приднестровье готовится к ЕГЭ РФ

Расписание единого государственного экзамена в 2020 году претерпело изменения: сдвиг графика обусловлен пандемией COVID-19. Таким образом, государственная итоговая аттестация РФ пройдет в июле.

Выпускники приднестровских школ готовятся к сдаче российского Единого государственного экзамена. Традиционно сделать это они смогут в стенах Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. В нынешнем году на сдачу российского ЕГЭ записался 561 приднестровец, для сорока человек пришло уведомление об отказе от участия в госаттестации, пишет newspmr.com.

Расписание единого государственного экзамена в 2020 году претерпело изменения – сдвиг графика обусловлен пандемией коронавируса. Таким образом, государственная итоговая аттестация Российской Федерации пройдет в июле.

Утвержденное расписание российского ЕГЭ-2020 выглядит следующим образом:
- 3 июля пройдут госэкзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ;

- 6-7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку;

- 10 июля – по математике;

- 13 июля – по истории и физике;

- 16 июля – по обществознанию и химии;

- 20 июля будут сдавать биологию;

- 20-23 июля – иностранные языки;

- 24-25 июля – резервные дни.

Приднестровский госуниверситет имеет миссию своеобразного пункта приема российского единого госэкзамена. Так как ЕГЭ – российский, проводит его не Приднестровский госуниверситет, а Рособрнадзор. Реализуется эта образовательная программа на базе Центра российского образования и науки ПГУ. По словам руководства главного вуза Приднестровья, в проведении ЕГЭ строго придерживаются указаний Москвы. Центр российского образования подстроился под новые сроки, а университет предоставил аудитории.

Для сдачи ЕГЭ РФ госуниверситет выделил 17 аудиторий, в которых будет соблюдена дистанция между абитуриентами – два метра. Формат достаточно строгий и полностью соответствует требованиям Рособрнадзора: присутствие милиции, соблюдение всех гигиенических норм. В аудиторию экзаменуемый может взять с собой только ручку, калькулятор и бутылочку воды без этикетки.

В каждой аудитории будет находиться сканер. С этого года работа абитуриента будет отсылаться в Россию непосредственно из аудитории, где проводится тестирование. Раньше все работы направлялись в специальный штаб. Таким образом, результаты российского ЕГЭ находятся исключительно в ведении Москвы.

Сейчас решается вопрос нахождения школьника в маске и перчатках во время сдачи ЕГЭ. До места проведения экзамена выпускник обязан прийти в защитной маске – это обычное правило для Приднестровья.

Наталья Куренная, newspmr.com
  • Сегодня, 17:29
  • DTV
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