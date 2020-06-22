Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал обнародованные записи, на которых якобы записаны его разговоры с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона.
Об этом он написал 22 июня в Facebook, передает iz.ru
«Цель очередной фабрикации бесед украинских и американских чиновников — сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами», — написал Порошенко.
Бывший глава государства назвал эти пленки фальшивыми, приписав их создание иностранным агентам.
«Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами — ответственность нынешней украинской власти. Надеюсь, украинская власть наконец перестанет смотреть сквозь пальцы на преступления пятой колонны», — добавил он.
Ранее в этот же день независимый депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко с Байденом в 2016 году.
Как следует из записей, человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы украинской компании «Нафтогаз Украины». Он высказывался против этого, а собеседник с голосом, похожим на голос Порошенко, обещал не допустить этого.
Также собеседники обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ и кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора.
Еще одной темой беседы стала национализация Приватбанка, сотрудничество спецслужб США и Украины, дело в отношении экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко.
В конце мая Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о прослушке его разговора с Байденом. В телефонных разговорах якобы Порошенко, Байден и бывший госсекретарь США Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Записи были сделаны в конце 2015-го и в 2016 году, их также опубликовал Деркач. iz.ru