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Тромбицкий: Популяции рыб в Днестре вымирают одна за другой

Тромбицкий: Популяции рыб в Днестре вымирают одна за другой

В молдавской части Днестра не осталось ни одной популяции рыб, имеющих экономическую ценность.

В 50-х годах прошлого века река была богата такой рыбой. Ситуация из года в год становится все хуже из-за быстрых темпов загрязнения Днестра и строительства ГЭС. Об этом заявил Илья Тромбицкий, руководитель международной экологической ассоциации «Эко-Тирас», передает btv.md

«Причин происходящего много, но основная — строительство ГЭС, из-за которых ценные виды рыб не имеют возможности нереститься и подниматься выше по Днестру. Загрязненная вода — второй фактор, он тоже влияет на размножение рыбы. Многие виды рыб ушли туда, где более благоприятная водная среда. А у нас остались менее ценные виды рыб, например карась — для экономической системы страны он не представляет никакой ценности» - сказал Илья Тромбицкий.

Строительство ГЭС привело к исчезновению на молдавском отрезке Днестра осетровых рыб, судака, леща, щуки и окуня. Катастрофическими последствиями обернулась и неконтролируемая молдавскими властями выборка песка и гравия из реки, особенно в местах, где нерестились ценные виды рыб.

«Главной причиной исчезновения ценных видов рыб является отсутствие нерестилищ. А они исчезли из-за строительства ГЭС, а также выборки из Днестра песка и гравии. Сейчас в Днестре обитают менее ценные породы — караси, которым подходит такая экосистема» - отметил Тромбицкий.

По его словам, не стоит списывать со счетов и незаконную деятельность браконьеров и рыболовов-любителей, которые наносят реке немалый ущерб.
btv.md
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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