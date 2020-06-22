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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. О таких последствиях иска депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины», которую возглавляет политик, в интервью изданию LIGA.net предупредил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В обращении нардепов требуется признать неконституционным выделение оператора газотранспортной системы из «Нафтогаза», которое произошло 1 января 2020 года и стало частью сделки с «Газпромом».

По мнению Коболева, если решение отменят, то Секретариат энергетического сообщества признает Украину не выполнившей свои обязательства и заберет у оператора сертификацию. Вслед за этим «Газпром» имеет полное право направить письмо «с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», сообщает lenta.ru.

Глава «Нафтогаза» полагает, что главным условием станет отмена нормы «качай или плати», которая гарантирует Украине стабильный доход за транзит, даже если физически прокачка идет в меньших объемах, чем прописано в соглашении. Он подчеркнул, что победа Тимошенко станет крайне негативным сценарием для страны и триумфом России.

Пятилетний контракт, подписанный в самом конце прошлого года, предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров — в следующие четыре года. В связи с уменьшением продажи трубопроводного газа в Европе «Газпром» не выбирает купленные объемы и таким образом существенно переплачивает за газ.

В феврале Коболев утверждал, что баланс отношений между «Нафтогазом» и «Газпромом» сложился в пользу украинской компании и это является главной победой в противостоянии с Москвой.
lenta.ru
  • Сегодня, 08:04
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