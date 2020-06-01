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Пригородный общественный транспорт выходит на линии

Пригородный общественный транспорт выходит на линии

По решению Оперативного штаба с 24 июня возобновляется движение по пригородным маршрутам.

«Мы открываем пригородные перевозки. Согласно Правилам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, пригородные перевозки осуществляются по любому маршруту протяжённостью до 50 км, в том числе из районного центра в сёла района и обратно», – пояснил Дмитрий Лунгу, начальник управления транспорта Минэкономразвития ПМР.

Таким образом, у жителей республики с завтрашнего дня появится возможность передвижения в пределах района. А вот добраться из Тирасполя, к примеру, в Рыбницу или Каменку на общественном транспорте пока нельзя, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Итак, со среды из столицы на линии выйдут маршрутные такси в направлении Первомайска, Днестровска и Слободзеи, в Копанку и Кременчуг, маршрутки, связывающие райцентры и населённые пункты района, а также долгожданная «двадцатка», курсирующая между Тирасполем и Бендерами.

Добавим, что правила перевозок пассажиров в режиме карантина остаются прежними: маски обязательны для всех, пассажиры размещаются только на посадочных местах.

Соблюдение карантинных мер – на контроле у милиции.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 14:38
  • DTV
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