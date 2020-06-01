Жители региона съезжаются к водоему понаблюдать за удивительным феноменом.
Водная гладь озера Конгаз в Гагаузии стала вторым домом для сотен пеликанов, прибывающих в эти места каждый год весной и улетающие на зимовку в теплые края.
Все они занесены в Красную книгу и находятся под защитой государства. Но жителям окрестных берегов даже в голову не приходит чем-то навредить птицам, поэтому они чувствуют себя здесь в полной безопасности, пишет bloknot-moldova.md.
Пользователь соцсетей Михаил Кыса заснял удивительной красоты кадры с дрона, поделившись ими в публикации на своей личной странице.
В Молдову прилетают два вида пеликанов — обыкновенный и кудрявый. Птицы прекрасно знают места, где можно прокормить себя и птенцов, поэтому и обживаются в гнездах неподалеку от них, передает гагаузинфо.