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В микрорайоне «Солнечный» в Бендерах обустроят одноименный сквер.

В микрорайоне «Солнечный» в Бендерах обустроят одноименный сквер.

В микрорайоне «Солнечный» в Бендерах обустроят одноименный сквер. Он будет располагаться возле школы №16. Сейчас здесь пустырь. Рядом – спортивная площадка, ей придадут современный вид. Для детей микрорайона тоже организуют зону отдыха. Работы планируют начать этим летом.

«Сегодня ведутся проектные работы. Будет сквер в центре микрорайона. Госадминистрация Бендер представила визуализацию проекта, в котором отражены идеи, в том числе депутатов Верховного Совета», – отметил Председатель Верховного Совета, депутат по избирательному округу №1 «Солнечный» Александр Коршунов.

Школа №16 – единственная в микрорайоне. Давно нуждалась в ремонте. Необходимые работы проводили последние 4 года, пишет пресс-служба ВС ПМР.

«Силами депутатов городского и Верховного советов были включены в программу ремонта крыша и помещения школы. Учебное заведение готово к приему детей», – рассказал депутат горсовета Бендер Олег Тарасов.

«За последние 2-3 года сделано много в микрорайоне «Солнечный». Это запуск троллейбуса, капремонт кровель школы, детских садов, Дворца детско-юношеского творчества. В помещениях данных учреждений проведены косметические ремонты. Достаточно серьезные, капиталоемкие работы. Все это благодаря взаимодействию городского, Верховного советов, правительства, госадминистрации», – подчеркнул спикер парламента.

Александр Коршунов рассказал также о планах. Будут продолжены работы по восстановлению жилого фонда Бендер, по улучшению инфраструктуры района. В основе проектов – предложения избирателей. Отклики на их просьбы – одно из направлений деятельности депутатов.

«На выполнение работ направляются средства из разных источников. Впервые в 2018 году была принята программа Фонда наказов избирателей. Это дополнительный источник для реализации пожеланий жителей того или иного микрорайона. Действуют муниципальные программы. Кроме этого, депутаты изъявляют желание личные средства направить на благо развития своего округа», – добавил Александр Коршунов.

В скором времени появится своя зона отдыха еще в одном бендерском микрорайоне – «Пентагон». На заброшенной территории 9-й школы обустроят мини-футбольное поле, площадки для волейбола и бадминтона. В сквере вымостят плиткой пешеходные и велосипедные дорожки. Для детей – городок с качелями и горками. Идея масштабного проекта принадлежит депутату Верховного Совета по избирательному округу №2 Юрию Кучеренко.

«Место является центральным в большом жилом массиве. Зона отдыха здесь востребована не только молодежью, детьми, но и людьми старшего возраста. Будут место для прогулок, развлекательный уголок и спортивная зона», – рассказал Юрий Кучеренко.

При этом в Бендерах уделяется внимание и действующим паркам. Реконструирован парк имени Горького. Восстановительные работы проходят в сквере Ленинского комсомола. Впереди – обновление облика парка «Октябрьский» на набережной Днестра.

В микрорайоне «Солнечный» в Бендерах обустроят одноименный сквер.

В микрорайоне «Солнечный» в Бендерах обустроят одноименный сквер.
vspmr.org
  • Сегодня, 18:57
  • DTV
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