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Карантин в Украине: кого и за что теперь могут оштрафовать

Карантин в Украине: кого и за что теперь могут оштрафовать

В Украине продолжили карантин в связи с пандемией коронавируса до 31 июля. Часть регионов уже перешли на адаптивный карантин, а часть вынуждена была ужесточить карантинные меры из-за роста инфицированных.

С 22 июня в Украине усилили контроль за соблюдением карантинных правил. Как и кого будут карать штрафами за нарушения, рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в комментарии для канала "Украина 24".

"За нарушения штрафуем больше обычных граждан, но и организаций штрафуется тоже много. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью с сегодняшнего дня начался более жесткий контроль за соблюдением мер, связанных с карантином", - отметил советник министра.

Он добавил, что любая торговая сеть несет ответственность за нарушение карантинных мер, если она не обеспечивает соблюдение правил, передает rbc.ua.

"У нас карантинными мерами предусмотрено, что маска должна закрывать нос и рот, и, если кто-то носит ее по-другому, это нарушение, за которое могут составить протокол. Ситуация работает больше на предупреждение нарушений, но на этой неделе мы начали жестко контролировать соблюдение ограничений", - добавил Мартыненко.
rbc.ua
  • Сегодня, 19:10
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