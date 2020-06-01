Представителем Российской Федерации в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой назначен Виталий Тряпицын. Он сменил на этом посту Сергея Губарева.
Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев поздравил Виталия Тряпицына с назначением на ответственный пост.
«Назначение на данное непростое направление работы профессионала, обладающего богатейшим опытом участия в переговорном процессе, является не только подтверждением Вашего авторитета, но и свидетельством актуальности проблематики молдо-приднестровского урегулирования для российской внешней политики», - отметил Игнатьев.
Виталий Тряпицын родился 23 февраля 1963 года. До заместителя директора Второго Департамента СНГ МИД России занимал пост советника-посланника Посольства Российской Федерации в Молдове. novostipmr.com