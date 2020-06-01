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Продолжается работа над санитарным регламентом для образовательных учреждений

Продолжается работа над санитарным регламентом для образовательных учреждений

Сегодня на площадке Минздрава состоялось обсуждение новой редакции санитарного регламента по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах. Глава ведомства Кристина Албул совместно с главным санитарным врачом Натальей Берил изучила предложения Управления народного образования г. Тирасполь.

«Перед нами поставлена цель разработать санитарный регламент, который позволит организовать работу школ и детских садов в условиях пандемии. Этот документ должен иметь практическую реализацию, поэтому сегодня нужно определить, что реально выполнить, на какие уступки необходимо пойти», - отметила Кристина Албул.

Часть пунктов будут обязательными к исполнению, другие будут иметь рекомендательный характер. Так, при входе в помещение сохранится проверка температуры учеников и сотрудников, наблюдение за их общим состоянием, а также обработка рабочих поверхностей и пола два раза в день, сквозное проветривание помещений каждые 2-3 часа, сообщается на сайте Минздрава Приднестровья.


«Разграничить детей на переменах невозможно. Чтобы минимизировать количество людей, можно обеспечить их нахождение в пределах этажей. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации можно рассмотреть вариант сочетания очной и дистанционной формы обучения» - считает начальник Управления народного образования г. Тирасполя Стелла Бай.

Учитывая, что каждое образовательное учреждение имеет свои инфраструктурные и функциональные особенности, предлагается избежать в регламенте жестких условий в части разделения учебного дня по уровням образования и графика организации питания. Режим работы с соблюдением основных санитарно-эпидемиологических мер безопасности будет определять руководитель учреждения.

Принято решение сохранить в образовательных целях командные игры для учеников одного класса или группы с использованием спортивного инвентаря или игрушек. Рекомендуется проводить влажную уборку в спортзалах не реже трех раз в день, а также дезинфицировать инвентарь, поручни и ручки дверей после каждого занятия.

Для дидактических занятий в детсадах разрешат использование индивидуальных наборов кинетического песка, пластилина, художественной глины. При этом, будет усилена дезинфекция игрушек - мыть их необходимо каждый день, тряпичные куклы допускаются в случае их регулярной стирки.

Финальная редакция санитарного регламента будет представлена в июле.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 09:56
  • DTV
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