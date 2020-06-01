Сегодня на площадке Минздрава состоялось обсуждение новой редакции санитарного регламента по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах. Глава ведомства Кристина Албул совместно с главным санитарным врачом Натальей Берил изучила предложения Управления народного образования г. Тирасполь.
«Перед нами поставлена цель разработать санитарный регламент, который позволит организовать работу школ и детских садов в условиях пандемии. Этот документ должен иметь практическую реализацию, поэтому сегодня нужно определить, что реально выполнить, на какие уступки необходимо пойти», - отметила Кристина Албул.
Часть пунктов будут обязательными к исполнению, другие будут иметь рекомендательный характер. Так, при входе в помещение сохранится проверка температуры учеников и сотрудников, наблюдение за их общим состоянием, а также обработка рабочих поверхностей и пола два раза в день, сквозное проветривание помещений каждые 2-3 часа, сообщается на сайте Минздрава Приднестровья.
«Разграничить детей на переменах невозможно. Чтобы минимизировать количество людей, можно обеспечить их нахождение в пределах этажей. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации можно рассмотреть вариант сочетания очной и дистанционной формы обучения» - считает начальник Управления народного образования г. Тирасполя Стелла Бай.
Учитывая, что каждое образовательное учреждение имеет свои инфраструктурные и функциональные особенности, предлагается избежать в регламенте жестких условий в части разделения учебного дня по уровням образования и графика организации питания. Режим работы с соблюдением основных санитарно-эпидемиологических мер безопасности будет определять руководитель учреждения.
Принято решение сохранить в образовательных целях командные игры для учеников одного класса или группы с использованием спортивного инвентаря или игрушек. Рекомендуется проводить влажную уборку в спортзалах не реже трех раз в день, а также дезинфицировать инвентарь, поручни и ручки дверей после каждого занятия.
Для дидактических занятий в детсадах разрешат использование индивидуальных наборов кинетического песка, пластилина, художественной глины. При этом, будет усилена дезинфекция игрушек - мыть их необходимо каждый день, тряпичные куклы допускаются в случае их регулярной стирки.