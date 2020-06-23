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Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков Украины

Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал водителей-дальнобойщиков засранцами. Он опубликовал видеообращение в закрытой группе водителей в мессенджере Viber, передает 23 июня телеканал «112 Украина».

В этой группе водители обсуждали пути объезда пунктов контроля веса на перегруженных фурах, передает iz.ru

«Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Я хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, — помогать вы не можете, не способны, — так хоть немного не мешайте. Хорошо?» — сказал Зеленский.

Украинский лидер пригрозил, что все обсуждения в чатах будут раскрыты, и «вас тоже найдем, и будет больно».


iz.ru
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
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